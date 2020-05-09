خطة زياد فشلت.. أحمد مجدي ينشر صورة من فرصة تانية

نشر الفنان احمد مجدى صورة جديدة له عبر "انستجرام" من مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني.





وظهر احمد مجدى خلال أحدث المسلسل، وعلق على الصورة : "خطة زياد فشلت ورجع لنقطة الصفر تاني #فرصة_تانية".





ويشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى.





ومن بين المشاركين في البطولة أيضا، كل من "هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده".





وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.



