تسجيل 3320 إصابة جديدة و95 حالة وفاة بفيروس كورونا بالهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، تسجيل 3320 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 59662 حالة.





وقالت وكالة "آني" الهندية الرسمية، إنه تم تسجيل 95 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1981 حالة.





يأتي ذلك في وقت ما تزال ولاية ماهاراشترا تتصدر قائمة الولايات الأكثر تأثرا بالفيروس بتسجيلها 694 وفاة و17974 إصابة، تليها ولاية جوجارات بواقع 425 حالة وفاة و7012 إصابة.





ويصادف اليوم السبيت اليوم 46 على التوالي من الإغلاق الوطني، الذي أعلنته الحكومة المركزية لاحتواء انتشار الوباء.





وتم تمديد فترة الإغلاق المعلن عنه في 25 مارس، الأسبوع الماضي للمرة الثانية لمدة أسبوعين آخرين، أي حتى 17 مايو.



