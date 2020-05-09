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رياضة

مبابي يطالب رابطة الدوري الفرنسي بتكرار ما حدث مع محمد صلاح الموسم الماضي

السبت 09/مايو/2020 - 07:28 ص
مبابي
مبابي
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محمد رشاد
اختارت رابطة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم ، النجم الفرنسي كيليان مبابي، هدافًا للموسم برصيد 18 هدفًا ، بعدما  أعلنت إنهاء الموسم الذي لم يكتمل، بسبب تفشي وباء كورونا، وتوج باريس سان جيرمان بطلًا للمسابقة.

مبابي طالب بتتويج وسام بن يدر، مهاجم موناكو، بلقب الهداف معه أيضًا لأنه يملك نفس الرصيد التهديفي.

وعبر حسابه على "تويتر"، غرّد مبابي: "أشكركم جميعًا على رسائلكم، أعتقد أن وسام يستحق الحصول على الجائزة أيضًا، مكافأة لما قدمه هذا الموسم، وهو الأمر الذي حدث في البريميرليج الموسم الماضي".


وكانت رابطة البريمرليج، توجت ثنائي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني، ومهاجم آرسنال، بيير إيمريك أوباميانج، بلقب الهداف، لتساوي الثلاثي في الرصيد التهديفي بالموسم الماضي بواقع 22 هدفًا.
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