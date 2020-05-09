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رياضة

أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من تركيا للرحيل عن الزمالك

السبت 09/مايو/2020 - 07:26 ص
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقى المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا من نادي غازي عنتاب التركي للانتقال إلى صفوف بداية من الموسم المقبل.

وأشار المصدر داخل أن مسئولي القلعه البيضاء تلقوا العرض بشكل رسمي الذي تضمن رغبة النادي التركي في شراء بن شرقي نظير دفع مبلغ مالي كبير.

وأكد المصدر أن إدارة نادي الزمالك رفضت العرض المقدم وتكتمت على تفصيله.

يأتي هذا نتيجة تمسك مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض بعدم رحيل أي لاعب من القلعة البيضاء إلى أي نادي من أندية الدوري التركي، نتيجة الأزمة الموجودة بين مصر وتركيا.

الجدير بالذكر ان الفريق الابيض يخوض تدريبات منزليه خلال الفترة الحالية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني عبر الفيديو علي فترتين نظرا لتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس الكورونا.
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