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فن

شاهد.. الفنانة المعتزلة حنان ترك تنشر صورة جديدة على إنستجرام

السبت 09/مايو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك صورة جديدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 



وعلقت حنان ترك على الصورة، "اللهم إن رأيتني أبتعد عنك فردني إليك ردًّا جميلًا".



ونالت صورة حنان ترك إعجاب المتابعين وكان من أبرز بعض التعليقات "اللهم آمين ربنا يثبتك ويزيدك ايمان وتقوى.. اللهم آمين.. ربنا يثبتك انتي مثال و قدوة كبير".



الجدير بالذكر أن حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة حنان ترك، في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تداول عدة تغريدات منسوبة إليها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.


وتضمنت التغريدات المنسوبة لـ حنان ترك، تبرؤها من أفلامها السابقة التي ظهرت فيها قبل ارتداء الحجاب، ولكن بالدخول على هذا الحساب تبين أنه مزيف ومنتحل لشخصيتها وليس حسابها الرسمي الذي يتضمن العلامة الزرقاء. 

وجاء في التغريدات المنسوبة لـ حنان ترك، ما يلي: «كم تمنيت لو حذفوا جميع أفلامي التي كنت فيها بلا حجاب… الحمد لله الذي هدانا»، وتغريدة أخرى مكتوب فيها: «علموا بناتكن أن الستر لا ينقص من جمالهن شيئا». 


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🤲🤲🤲🙏

A post shared by Hanan Turk (@hanan_turk_official) on

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