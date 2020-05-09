سامي الجابر ينفي اقترابه من تولي منصب بـ نيوكاسل





وأشارت تقارير إنجليزية مؤخرا إلى أن المملكة العربية السعودية اقتربت من الاستحواذ على أسهم نيوكاسل، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.





وقال سامي الجابر، في تصريحات لقناة "روتانا خليجية": "تفاجأت بشائعة اقترابي من تولي منصب بنادي نيوكاسل مثل الجميع".





وأضاف: "لم أتلق أي عروض رسمية، ولم يتحدث معي أحد بشأن تولي منصب في نادي نيوكاسل".





وتابع: "هدفي الأول هو أن أكون مالكا لنادي الهلال السعودي، سأكون أول المستثمرين في النادي حال تم فتح الباب لذلك، أرى أن الاستثمار الرياضي سيدفع الكرة السعودية للأمام مجددا".

نفى سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي، شائعات اقترابه من تولي منصب في نيوكاسل الإنجليزي.