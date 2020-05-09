٧٥٠ ألف جنيه لمد وتدعيم خطوط المياه بقرى سمالوط

أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا عن أن قطاع المشروعات بالشركة يقوم بتنفيذ أعمال مد وتدعيم لعدد من خطوط المياه بتكلفة إجمالية حوالى ٧٥٠ ألف جنيه.





وأضاف الشهاوى أن أعمال المد والتدعيم يتم تنفيذها حاليا بمجلس قروى بنى غنى بسمالوط.





حيث يتم مد خطوط مياه قطر ٤ بوصة لمسافة ٣ آلاف متر بالإضافة إلى مد خطوط مياه بطحا بسمالوط قطر ٤ بوصة لمسافة ٢٠٠٠ متر.





وأكد الشهاوى ان هذا التطوير فى إطار التوجهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من كل من اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا و المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة.