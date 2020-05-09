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رياضة

تقارير: ريال مدريد لن يتعاقد مع مبابي الموسم المقبل

السبت 09/مايو/2020 - 04:44 م
مبابي
مبابي
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد لن يتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للموسم القادم.

وذكرت صحيفة إي بي سي الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، سينتظر للعام القادم من أجل التعاقد مع مبابي، حتى يتبقى في عقده موسمًا وحيدًا، مما يسهل فرصة انتقاله للفريق بثمن أقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز سيلجأ لنفس الطريقة التي استطاع بها الحصول على خدمات البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي العام الماضي، بمبلغ 100 مليون يورو فقط، ومن المتوقع أن تنتهي صفقة مبابي العام القادم بمبلغ 150 مليون يورو.

يذكر أن الدوري الفرنسي تم إلغائه هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".
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