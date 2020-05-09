AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة ينتصر على باريس سان جيرمان ويفوز بهذا اللاعب

السبت 09/مايو/2020 - 04:36 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
بدأ باريس سان جيرمان في الاستسلام لخسارة سباق صفقة الموسم لمصلحة برشلونة.

وتشير صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان اقتنع برغبة مهاجم انتر لاوتارو مارتينيز في الانتقال لبرشلونة، ومزاملة مواطنه ليونيل ميسي.

وسيقوم النادي الباريسي بالتفاوض مع انتر لاستعارته في موسم جديد، بدلا من شرائه نهائيا مقابل 70 مليون يورو.

ولا يمانع إيكاردي الاستمرار في عاصمة النور الفرنسية لموسم جديد، لينهي التفكير في العودة لإيطاليا.

في المقابل، بات الطريق مفتوحا لبرشلون لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز بشروطه الخاصة، خاصة بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع انتر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوفينتوس يحاول خطف نجم باريس سان جيرمان

برشلونة يجدد عرضه لضم نجم إنتر ميلان

باريس سان جيرمان يرحب بعودة نيمار لبرشلونة بشرط وحيد .. تعرف عليه

خطوة جديدة تقرب لاوتارو مارتينيز من برشلونة

تعرف على جديد صفقة لاوتارو وبرشلونة

كيكي سيتين يرحب بعودة نيمار إلى برشلونة

ترشيحاتنا

دول تنجو من فيروس كورونا.. تعرف عليها

بعد تطبيق الحظر الكلي.. الكويت تزف بشرى سارة عن شفاء كورونا

زلزال يضرب السعودية

إجراءات مشددة لأهلها.. قرية جديدة تحت الحجر بالمنوفية خوفا من تفشي كورونا

عزومة رمضانية مع زوجة أحمد الفيشاوى.. أحدث ظهور للفنانة سمية الألفى

موجة غضب عارمة بعد تعيين توكل كرمان مشرفة محتوى فيسبوك

AdvertisementS

إصابة صاحب أجمل هدف في تاريخ كأس العالم بـ فيروس كورونا

دولارات الكاف ومونديال 2022.. مصدر يكشف حقيقة تنصيب عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام

اخبار الرياضة.. الزمالك يجهز خطة جديدة لضم صالح جمعة.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا

الـ var بالدوري.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا.. تفاصيل

راتب واحد فقط.. مصدر يكشف حقيقة حصول وليد العطار على 3 آلاف دولار شهريا من الفيفا

تحرك رسمي من إدارة الأهلي ضد النجم الساحلي والصفاقسي التونسي

مجدى عبدالغني: المحلة ليس لها صوت فى الجبلاية.. وتفويت أسامة نبيه للزمالك سقط بالتقادم

الكاف: ننتظر رد الجبلاية بشأن عودة الدوري.. وبدون مصر لا يوجد نهائي إفريقي

الدوري التركي.. بشكتاش يعلن أول إصابتين بفيروس كورونا في النادي

بعد تحول لاعب بني سويف إلى مبيض محارة.. نجوم الكرة قبل الشهرة.. عمرو زكي بائع أنابيب.. والشحات عامل في بنزينة

بعد إعلانه تعمد إهدار الفرص.. غزل المحلة يشكو أسامة نبية في اتحاد الكرة

نسامحه في شهر التسامح.. نجم الإسماعيلي يطالب بالإفراج عن النقاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا والإرهاب.. ماذا يحدث في الساحل الأفريقي؟

على طريقة ياسمين صبري.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بصورة جديدة

تغيرات بالطقس.. هاني الناظر يقدم الاحتياطات اللازم اتباعها الإثنين المقبل