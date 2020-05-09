برشلونة ينتصر على باريس سان جيرمان ويفوز بهذا اللاعب

بدأ باريس سان جيرمان في الاستسلام لخسارة سباق صفقة الموسم لمصلحة برشلونة.





وتشير صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان اقتنع برغبة مهاجم انتر لاوتارو مارتينيز في الانتقال لبرشلونة، ومزاملة مواطنه ليونيل ميسي.





وسيقوم النادي الباريسي بالتفاوض مع انتر لاستعارته في موسم جديد، بدلا من شرائه نهائيا مقابل 70 مليون يورو.





ولا يمانع إيكاردي الاستمرار في عاصمة النور الفرنسية لموسم جديد، لينهي التفكير في العودة لإيطاليا.





في المقابل، بات الطريق مفتوحا لبرشلون لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز بشروطه الخاصة، خاصة بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع انتر.