ولادك يا مصر.. طلاب هندسة قنا يصممون 3 بوابات تعقيم لصالح المستشفيات

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، نجاح فريق من طلاب كلية الهندسة في قنا، تحت إشراف الدكتور جمال تاج عبد الجابر، فى تصنيع 3 بوابات تعقيم، لصالح مستشفيات قنا الجامعية.





وأوضح أن ذلك يأتي في إطار السعي الدائم نحو الحفاظ على الطواقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية وروادها من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المستشفيات شهدت العديد من الإجراءات الاحترازية في الفترة الأخيرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومنها تخفيض قوائم العمليات، و تخفيف العمل بالعيادات الخارجية، مع استمرار تقديم الخدمة الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة بقنا للحالات الطارئة والأكثر احتياجًا.





وأضاف الدكتور جمال تاج، عميد كلية الهندسة بقنا، أن فريق طلاب الكلية من قسمي هندسة الكهرباء والميكانيكا بمتابعة الدكتور فرج خضاري وكيل الكلية استطاع من تصنيع البوابات باستخدام مكونات تبرعت بها إحدى شركات المقاولات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير بتوجيهات رئيس الجامعة.

ونوه تاج، إلى أن الفريق استطاع خلال الفترة السابقة تصنيع عدد من بوابات التعقيم الإلكترونية، والتي تم إهداؤها إلى محافظة قنا ومديرية الأمن بقنا، في ضوء دور كلية الهندسة في خدمة المجتمع المحيط.





فيما أوضح الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن عدد بوابات التعقيم الإلكترونية أصبح "5" تغطي جميع منشآت المستشفيات الجامعية، وتم تشغيلها بالفعل؛ في ضوء الخطة المستمرة نحو تعقيم الأفراد والمنشآت بالأجهزة والأدوات المناسبة للحفاظ على سلامة بيئة العمل بالمستشفيات الجامعية، والتزامًا بتطبيق جميع بروتوكولات مكافحة العدوى الواردة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.





يشار إلى أن فريق العمل الطلابي تكون من الطلاب محمد بركات وآلاء سيد وإسماعيل محمد وعصام أحمد ومحمد ربيع وأسامة منصور وحسن شعبان وأحمد عبد الحميد وحسن مبارك.

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