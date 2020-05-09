هشام حنفي: انتقلت إلى الزمالك لمدة 3 أيام ورحلت بسبب محمود سعد.. فيديو

كشف هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حقيقة انتقاله للزمالك بعد رحيله عن النادي الأهلي.





وقال حنفي، عبر أون تايم، إن حازم إمام أخبرني أ ن الزمالك يريده بعد رحيله عن النادي الأهلي، وكنت رافضا فكرة الانضمام للأبيض لأنني ابن النادي الأهلي.





وشدد حنفي، على أنه وافق على الذهاب مع حازم بسيارته لمعسكر الزمالك بالإسكندرية وقتها وتدربت مع الفريق لمدة ثلاثة أيام ورحل لعدم اعتراف محمود سعد مدرب الزمالك وقتها به لأنه ابن الأهلي.





وتابع، محمود سعد لم يكن مقتنعا بوجودى فى الزمالك رغم تدخل نجوم القلعة البيضاء فى الفريق والجهاز الفنى وقتها لإقناعه.



