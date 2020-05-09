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رياضة

هشام حنفي: انتقلت إلى الزمالك لمدة 3 أيام ورحلت بسبب محمود سعد.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 06:05 م
هشام حنفي
هشام حنفي
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حسن العمدة
كشف هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حقيقة انتقاله للزمالك بعد رحيله عن النادي الأهلي.

وقال حنفي، عبر أون تايم، إن حازم إمام أخبرني أن الزمالك يريده بعد رحيله عن النادي الأهلي، وكنت رافضا فكرة الانضمام للأبيض لأنني ابن النادي الأهلي.

وشدد حنفي، على أنه وافق على الذهاب مع حازم بسيارته لمعسكر الزمالك بالإسكندرية وقتها وتدربت مع الفريق لمدة ثلاثة أيام ورحل لعدم اعتراف محمود سعد مدرب الزمالك وقتها به لأنه ابن الأهلي.

وتابع، محمود سعد لم يكن مقتنعا بوجودى فى الزمالك رغم تدخل نجوم القلعة البيضاء فى الفريق والجهاز الفنى وقتها لإقناعه.

واختتم، تصريحاته، بان بشير التابعى وطارق يحيى تحدثا معه، وأحمد رمزى الذى كان مديرا للكرة ساعد فى رحيله عن الزمالك، لأنه غير متحمس لخوض التجربة باعتباره من أبناء الأهلي.
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