مصير الدوري .. كشف حساب لمعاري الأهلي والزمالك في موسم فيروس كورونا





من عدمه. ويتم حسم هذا الملف من قبل رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، وباتريس كارتيرون مدرب الزمالك، فى ظل توقف جميع المسابقات على مستوى العالم نتيجة تفشى فيروس كورونا، وغموض الموقف حول استئناف البطولات





وشهد الموسم الحالى وقبل توقفه نتيجة فيروس كورونا، تألق العديد من اللاعبين المعارين من فريق الأهلى والزمالك، وبدأ الجميع يتحدث أن أهمية عودتهم فى الموسم المقبل.





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، ماذا قدم معارين الأهلى و الزمالك خلال الموسم الحالى مع أنديتهم بجميع البطولات، على النحو التالى:-













معارو الأهلى

يمتلك فريق الأهلى مجموعة متميزة من لاعبيه المعارين،والتى تمت إعارتهم لمدة موسم أو أثتين للأندية من أجل الحصول على فرصة المشاركة وكسب الخبرات في مراكز مختلفة باستثناء حراسة المرمى ، مما يعود بالنفع على الفريق الأحمر بعد عودة اللاعب إليهم.





المعارون لنادي الجونة

أحمد ريان شارك مع الجونة هذا الموسم فى 16 مباراة، نجح فى تسجيل 4 أهداف وصنع هدفا.

أكرم توفيق شارك مع الفريق خلال هذا الموسم وقبل توقفه فى 16 مباراة، نجح فى تسجيل هدفين وصناعة آخر، ويلعب فى مركز وسط الملعب.

محمود الجزار شارك في 3 مباريات فقط فى الموسم الحالى، لم يصنع أو يسجل فيهم.

باسم علي شارك خلال هذا الموسم في 17 مباراة، لم يسجل أو يصنع أهداف، ويلعب فى مركز الظهير الأيمن.





المعارون لنادي سموحة

ناصر ماهر شارك في 13 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

فوزى الحناوي شارك فى 3 مباريات فقط مع سموحة، صنع هدفين ولم يسجل أهداف.

صلاح محسن شارك مع الفريق السكندرى فى 4 مباريات فقط، وسجل هدف وحيد.





المعارون لنادي طلائع الجيش

عمرو جمال شارك في 13 مباراة مع طلائع الجيش، نجح فى تسجيل هدفين وصناعة هدف.

أحمد علاء شارك في 9 مباريات فقط مع فريق الطلائع، وتعرض بعد ذلك لإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

عمار حمدى شارك فى 3 مباريات فقط مع طلائع الجيش خلال الموسم الجارى، ولم يسجل أو يصنع أهداف.





نادي إنبي

محمد شريف شارك فى 17 مباراة مع الفريق البترولى بالموسم الحالى، ونجح فى تسجيل 9 أهداف وصناعة 2 آخرين خلال، ليحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى بطولة الدورى العام بعد عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز.





المعارين لأندية عربية

حسين السيد معار لنادي الصفاقسي التونسي شارك هذا الموسم فى 3 مباريات فقط، ولم يسجل أو يصنع أهداف.

وليد أزارو المعار لنادي الاتفاق السعودى ، شارك في 7 مباريات فقط، نجح فى تسجل 3 أهداف وصنع أخر.





معارو الزمالك

نفس الأمر مع القلعة البيضاء ، حيث يمتلك الفريق الأبيض العديد من العناصر المميزة في مراكز مختلفة ، خرجت للإعارة للحفاظ على المشاركة في المباريات واكتساب الخبرات.





المعارون لنادي الاتحاد السكندري

رزاق سيسيه شارك هذ الموسم مع الاتحاد السكندرى فى 16 مباراة، نجح فى تسجيل هدفين، وصناعة 3 أهداف.

أحمد رفعت شارك هذا الموسم، فى 15 مباراة ، نجح فى تسجيل 4 أهداف، وصناعة 6 آخرين ، ويلعب في مركز الهجوم كجناح.

إسلام جمال شارك مع زعيم الثغر فى 14 مباراة هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أهداف، ويلعب فى مركز الدفاع.





المعارون لأندية أخرى

معروف يوسف المعار لنادي المقاولون العرب، شارك فى 14 مباراة، لم يسجل أى أهداف وصنع هدف وحيد.

أحمد أبو الفتوح المعار لسموحة ، شارك فى 15 مباراة ، نجح فى صناعة هدف وحيد، ولم يسجل أى أهداف ،ويلعب فى مركز الظهير الأيسر. محمد أشرف روقة المعار لنادي طلائع الجيش ، شارك فى 7 مباريات فقط، دون تسجيل أو صناعة أهداف، ويلعب فى مركز وسط الملعب.