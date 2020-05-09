مصير الدوري .. كشف حساب لمعاري الأهلي والزمالك في موسم فيروس كورونا

تتجه الأندية خلال الفترة القادمة إلى حسم العديد من الملفات المتعلقة بنشاط الكرة ، ولعل ملف اللاعبين المعارين من فريقى الأهلى والزمالك، من الأمور المرتقبة خاصة لدى القطبين ، بعد حسم مصير استئناف مسابقة الدوري خلال الفترة القادمة من عدمه بناء على احصائيات تدعيات فيروس كورونا.
ويتم حسم هذا الملف من قبل رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، وباتريس كارتيرون مدرب الزمالك، فى ظل توقف جميع المسابقات على مستوى العالم نتيجة تفشى فيروس كورونا، وغموض الموقف حول استئناف البطولات من عدمه.
وشهد الموسم الحالى وقبل توقفه نتيجة فيروس كورونا، تألق العديد من اللاعبين المعارين من فريق الأهلى والزمالك، وبدأ الجميع يتحدث أن أهمية عودتهم فى الموسم المقبل.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، ماذا قدم معارين الأهلى والزمالك خلال الموسم الحالى مع أنديتهم بجميع البطولات، على النحو التالى:-
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معارو الأهلى
يمتلك فريق الأهلى مجموعة متميزة من لاعبيه المعارين،والتى تمت إعارتهم لمدة موسم أو أثتين للأندية من أجل الحصول على فرصة المشاركة وكسب الخبرات في مراكز مختلفة باستثناء حراسة المرمى ، مما يعود بالنفع على الفريق الأحمر بعد عودة اللاعب إليهم.
المعارون لنادي الجونة
أحمد ريان شارك مع الجونة هذا الموسم فى 16 مباراة، نجح فى تسجيل 4 أهداف وصنع هدفا.
أكرم توفيق شارك مع الفريق خلال هذا الموسم وقبل توقفه فى 16 مباراة، نجح فى تسجيل هدفين وصناعة آخر، ويلعب فى مركز وسط الملعب.
محمود الجزار شارك في 3 مباريات فقط فى الموسم الحالى، لم يصنع أو يسجل فيهم.
باسم علي شارك خلال هذا الموسم في 17 مباراة، لم يسجل أو يصنع أهداف، ويلعب فى مركز الظهير الأيمن.
المعارون لنادي سموحة
ناصر ماهر شارك في 13 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.
فوزى الحناوي شارك فى 3 مباريات فقط مع سموحة، صنع هدفين ولم يسجل أهداف.
صلاح محسن شارك مع الفريق السكندرى فى 4 مباريات فقط، وسجل هدف وحيد.
المعارون لنادي طلائع الجيش
عمرو جمال شارك في 13 مباراة مع طلائع الجيش، نجح فى تسجيل هدفين وصناعة هدف.
أحمد علاء شارك في 9 مباريات فقط مع فريق الطلائع، وتعرض بعد ذلك لإصابة بقطع في الرباط الصليبى.
عمار حمدى شارك فى 3 مباريات فقط مع طلائع الجيش خلال الموسم الجارى، ولم يسجل أو يصنع أهداف.
نادي إنبي
محمد شريف شارك فى 17 مباراة مع الفريق البترولى بالموسم الحالى، ونجح فى تسجيل 9 أهداف وصناعة 2 آخرين خلال، ليحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى بطولة الدورى العام بعد عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز.
المعارين لأندية عربية
حسين السيد معار لنادي الصفاقسي التونسي شارك هذا الموسم فى 3 مباريات فقط، ولم يسجل أو يصنع أهداف.
وليد أزارو المعار لنادي الاتفاق السعودى ، شارك في 7 مباريات فقط، نجح فى تسجل 3 أهداف وصنع أخر.
معارو الزمالك
نفس الأمر مع القلعة البيضاء ، حيث يمتلك الفريق الأبيض العديد من العناصر المميزة في مراكز مختلفة ، خرجت للإعارة للحفاظ على المشاركة في المباريات واكتساب الخبرات.
المعارون لنادي الاتحاد السكندري
رزاق سيسيه شارك هذ الموسم مع الاتحاد السكندرى فى 16 مباراة، نجح فى تسجيل هدفين، وصناعة 3 أهداف.
أحمد رفعت شارك هذا الموسم، فى 15 مباراة ، نجح فى تسجيل 4 أهداف، وصناعة 6 آخرين ، ويلعب في مركز الهجوم كجناح.
إسلام جمال شارك مع زعيم الثغر فى 14 مباراة هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أهداف، ويلعب فى مركز الدفاع.
المعارون لأندية أخرى
معروف يوسف المعار لنادي المقاولون العرب، شارك فى 14 مباراة، لم يسجل أى أهداف وصنع هدف وحيد.
أحمد أبو الفتوح المعار لسموحة ، شارك فى 15 مباراة ، نجح فى صناعة هدف وحيد، ولم يسجل أى أهداف ،ويلعب فى مركز الظهير الأيسر. محمد أشرف روقة المعار لنادي طلائع الجيش ، شارك فى 7 مباريات فقط، دون تسجيل أو صناعة أهداف، ويلعب فى مركز وسط الملعب.