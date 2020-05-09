أحمد السقا لـ عابد فهد: أنت مثلي الأعلى

حل الفنان السوري عابد فهد، ضيفا على برنامج إغلب السقا، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم السبت.









وعبر عابد عن سعادته بحضور هذا البرنامج، قائلا:"جئت لاغلب السقا فهو لن يغلب إلا على يد عابد فهد، ضاحكا:"انا الرجل الذى يقول للشر قوم وانا أقعد مكانك".





ومن جانبه رحب أحمد السقا بالنجم السوري، قائلا:" عابد فهد مثلي الأعلى قبل أن يكون زميل مهنة".





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة.





ويعتمد البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والرياضية كما يحصل الفائز على جائزة مادية قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها الى احدى الجهات الخيرية.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه الفنانة رزان مغربي.





يعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.