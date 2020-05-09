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رياضة

بيراميدز يضم ثنائي الأهلي بـ 93 مليون جنيه

السبت 09/مايو/2020 - 08:10 م
بيراميدز والاهلي
بيراميدز والاهلي
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حسن العمدة
أشهر قليله تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الاندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات من اجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وعلم صدي البلد ، ان شريف اكرامي وقع ثلاثة مواسم لنادي بيراميدز وسيحصل علي 15 مليونا فى الموسم الواحد .

وتعاملت إدارة بيراميدز مع شريف اكرامي مثلما فعلوا مع احمد فتحي ، بحصوله علي كافه المستحقات دون الاستناد لـ بند نسبة المشاركة ، خاصة أن العقود المبرمة للثنائي تضمن الحصول على راتبهم السنوي والشهري بدون خصم حتى ولو جلسا على مقاعد البدلاء.

وانتقل احمد فتحي لنادي بيراميدز فى شهر ابريل الماضي فى صفقه انتقال حر من النادي الاهلي ، ووقع 3 مواسم مقابل 16 مليونا فى الموسم الواحد .

وحصل بيراميدز علي ثنائي النادي الاهلي بـ 93 مليون جنيه لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي القادم .


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