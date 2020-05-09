بيراميدز يضم ثنائي الأهلي بـ 93 مليون جنيه

لـ بند نسبة المشاركة ، خاصة أن العقود المبرمة للثنائي تضمن الحصول على راتبهم السنوي والشهري بدون خصم حتى ولو جلسا على مقاعد البدلاء.

وتعاملت إدارة بيراميدز مع شريف اكرامي مثلما فعلوا مع احمد فتحي ، بحصوله علي كافه المستحقات دون الاستناد