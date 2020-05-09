بعد رفع الغرامة عن طارق حامد.. الزمالك يحذر اللاعبين من الظهور الإعلامي





ياتي هذا بعدما قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق بسبب ظهوره في أحد برامج المقالب التليفزيونية.





ووجه اللاعب الشكر إلى رئيس القلعة البيضاء، قائلًا عنه: "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تمامًا العقوبة المالية عند توقيعها عليّ ولكنني لم أكن أعلم أنه مقلب".





ووجهت إدارة الكرة بالنادى الأبيض تحذيرًا إلى جميع اللاعبين بضرورة الحصول على إذن مسبق قبل الظهور في وسائل الإعلام بأي صورة خلال المرحلة المقبلة.







وهذا بعد تقبل رئيس النادى لاعتذار طارق حامد حول موقفه ليتم رفع العقوبة عنه بشكل نهائي بعد تغريمه 500 ألف جنيه، قبل أن يقرر رئيس الزمالك رفع تلك الغرامة عنه خلال شهر رمضان الكريم.







وأكد مرتضي منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك رفع الغرامة عن طارق حامد لاعب وسط الفريق.









من جانبه أكد طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إنه سريع الغضب، ومن السهل اثارة انفعاله، خاصة خلال تركيزه أثناء خوض المباريات.

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، علي توجيه تحذير إلى جميع لاعبى الفريق الأبيض، بضرورة عدم الظهور الإعلامى، خلال الفترة المقبلة، دون الحصول على إذن مسبق.