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رياضة

كيف يستعد الأهلي لعودة التدريبات بعد أزمة كورونا؟

السبت 09/مايو/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
رغم توقف النشاط الرياضي وفرض قرار بمنع التدريبات الجماعية للفرق الرياضية.. الا ان إدارة الأهلي تقوم بتعقيم ملعب مختار التتش بشكل دوري.

ويقوم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي بالإشراف المباشر اليوم علي تعقيم ملعب مختار التتش وغرف ملابس الفريق الأول بشكل دوري .

كما تقوم الإدارة الحمراء بتعقيم الصالات المغطاة وكل الأماكن المغلقة في المقر الرئيسي بالجزيرة وفرعي الشيخ زايد ومدينة نصر.

وقررت الإدارة الحمراء تمديد غلق مقرات النادي تماشيًا مع سياسة الحكومة المصرية في فرض حظر التجوال لمدة 15 يوما أخرى.
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مرجان يتابع عمليات تعقيم ملعب التتش تحسبا لعودة تدريبات الأهلي

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