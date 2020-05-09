برشلونة يقترب من حسم التعاقد مع نجم يوفنتوس في الميركاتو الصيفي

اقترب برشلونة من حسم التعاقد مع نجم يوفنتوس في الميركاتو الصيفي.
ولم يغلق برشلونة الصفقة التبادلية مع يوفنتوس، واتفق مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش على البنود الشخصية لعقده.
وتتوقف الصفقة مع يوفنتوس على موافقة النجم البرازيلي أرتور ميلو على الانتقال ليوفنتوس، بعدما تمسك ببقائه في برشلونة.
وتشير صحيفة "سبورت" الكتالونية الى أن بيانيتش سيوقع مع برشلونة لمدة 4 سنوات، بعد رغبة اللاعب في تغيير الأجواء.
وسيتمكن برشلونة من الفوز بخدمات اللاعب البوسني، بعد صراع من جانب تشيلسي، مانشستر يونايتد، وبالأخص باريس سان جيرمان.
وقد يجبر رفض أرتور الدخول ضمن الصفقة، إلى دخول زميله الكرواتي إيفان راكتيتش بدلا منه، لكن برشلونة سيكون مطالبا بدفع أموال في هذه الحالة.