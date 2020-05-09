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رياضة

نادي الزمالك يجهز راتب شهرين لـ كارتيرون وطاقمه خلال أيام

السبت 09/مايو/2020 - 09:16 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام مسؤولي النادي بتجهيز راتب شهرين للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.


ياتي هذا من اجل صرف الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحق للجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون الحصول على راتب شهرين في الفترة الحالية وهما راتبا شهر مارس وأبريل الماضيين.

وكان مجلس إدارة الزمالك صرف دفعة من مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويخضع لاعبو الزمالك لتدريبات منزليه خلال الفترة الحالية لتوقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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