نادي الزمالك يجهز راتب شهرين لـ كارتيرون وطاقمه خلال أيام





ياتي هذا من اجل صرف الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة.







ويحق للجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون الحصول على راتب شهرين في الفترة الحالية وهما راتبا شهر مارس وأبريل الماضيين.







وكان مجلس إدارة الزمالك صرف دفعة من مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية.





ويخضع لاعبو الزمالك لتدريبات منزليه خلال الفترة الحالية لتوقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.