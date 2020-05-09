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رياضة

الزمالك يحسم مصير أبو جبل بشأن العروض الخارجية

السبت 09/مايو/2020 - 10:12 م
محمد ابوجبل
محمد ابوجبل
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس ادارة النادي الأبيض حسم موقف محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

ياتي هذا في ظل ما يتردد مؤخرًا حول امتلاك محمد ابو جبل  لأكثر من عرض خارجي و يفاضل بينها. 
 
واكد المصدر أن مجلس ادارة النادي أغلق الباب نهائيًا حول رحيل أبوجبل.

واشار إلى أن قرار مسئولي النادي الأبيض؛ جاء لما يمثله الحارس من أهمية كبيرة مع القلعة البيضاء.

واضاف المصدر ان هذا بجانب اعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على الحارس بشكل أساسي خلال الموسم الجاري.

ويمتلك الزمالك بين صفوفه 4 حراس مرمى هم محمود عبدالرحيم “جنش” وأبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي.
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