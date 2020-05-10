أسرار طريقة عمل الباديكير بالمنزل فى زمن الحجر المنزلي

بسبب انتشار فيروس كورونا فى الأونة الأخيرة وغلق جميع الدول ،ومكوث الناس فى منازلهم ،تلجأ بعض السيدات للأهتمام بنفسها فى المنزل بأقل التكاليف ،لخطورة ذهابها الكوافير ومراكز التجميل التي أصبح لها مواعيد محددة للعمل فبل وقت الحظر ،لذلك موقع صدى البلد يقدم لك طريقة عمل الباديكير بالمنزل ،واسرار حول الأحتفاظ بجمال قدميك ويديك





قدمت خبيرة التجميل سلمى مجدي طريقة عمل الباديكير في المنزل.





الأدوات لعمل الباديكير فى المنزل :





1. وعاء صغير خاص لليدين - وعاء كبير خاص للقدمين.

2. مزيل طلاء "أسيتون" أو اسفنجة خاصة.

3. زيت أو كريم خاص للجلد الميت، متوفر في الصيدليات.

4. مجموعة العناية بالأظافر، وتشمل مقصا للأظافر ، مبرد، قطعة معدنية للسنفرة، قطعة لدفع الجلد الزائد.

5. كريم مرطب خاص لليدين، والقدمين.

6.حجر أسود لتقشير الجلد الميت للكعب.









الطريقة لعمل الباديكير بالمنزل :





ابدئي بقدميك ثم انتقلي ليديك.

انقعي قدميك بماء فاتر مع القليل من الشامبو الخاص بالأقدام.

أخرجيها من الماء، وافركيها بالحجر الأسود. كرري العملية حتى يصبح الكعب ناعما.

جففي قدميك وقصي الأظافر.

ضعي كريم خاص بالجلد الميت أو الزيت وبرفق ادفعي الجلد الميت الى الخلف.

افركي قدميك بالليفة، واغسليهما جيدا.

جففي قدميك مرة أخرى.

ضعي كريما مرطبا عليهما.

بعد أن تجف قومي بوضع طلاء الأظافر الذي ترغبين به.





طريقة عمل الباديكير للايدين :





انقعي يديك في ماء فاتر مع القليل من الصابون لمدة خمس دقائق.

نشفي يدك ثم قصي أظافرك وابدئي ببرد الأظافر من المنتصف إلى الجانب.

ضعي الكريم أو الزيت الخاص بالجلد الميت على أظافرك, ثم ادفعي الجلد المتجمع حول أظافرك برفق إلى الخلف، ولا تقصيه ابدا.

بعد الانتهاء، قومي بفرك يديك بكريم تقشير إذا أردت، أو خلطة من الحليب، والشوفان، والليمون.

اغسلي يديك، وضعي كريما مغذيا للأظافر استعدادا للطلاء.

ضعي طبقتين من طلاء الأظافر ابتداء من رأس الظفر، وبعد أن تجف ضعي طبقه أخرى.

كما توجد طريقة أخرى يستخدمها مراكز التجميل وذلك من خلال الشمع ، ويمكن تطبيقها في المنزل بهذه الطريقة :

نضع اليدين فى حوض ملىء بالشمع الذائب الساخن، بالقدر الذي يمكنك تحمله اغمري يديك فى الشمع عدة مرات، وإزالتها مرة أخرى حتى تتكون طبقات متعددة عليهما من الشمع.

قومى بعد ذلك بتغليف يديك بغطاء بلاستيكى، وربطهما بمنشفة ساخنة لبضع دقائق حتى يبرد الشمع عليهما تمامًا.

بمجرد أن يتم يرد الشمع، ستشعرين بتصلبه على يديك، ويتم وقتها غلق المسام وتنظيفها.

أثناء قيامك بذلك، ستتم إزالة خلايا الجلد الميتة من يديك أيضًا، تاركة وراءها بشرة ناعمة ونضرة.