طبيب الغلابة لـ «كارتيرون»: لازم تعتمد على ناشئي الزمالك.. فيديو

وجّه الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، نداء للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون.





وقال "مشالي" فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: "نفسي أوجّه نداء للجهاز الفني للزمالك يجب الاهتمام بقطاع الناشئين والاعتماد على أبناء النادي؛ لأني بحب اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين".





وأضاف قائلًا: "عمري ما هنسي كلمة عبدة نصحي لما كان قاعد فى محل الجزارة ودخل عليه عبدة البقال قاله عاوزينك في الأهلي فقال له لو نزلوا الذبيحة وحطوني مكانها مش لن أنتقل للأهلي، لذلك يجب الاعتماد على لاعبي الناشئين بدلًا اللاعبين "المرتزقة".





وكان "مشالي" حديث الساعة في الفترة الأخيرة بعد رفضه للمساعدات المالية، إضافة لمساعدته في تخفيف آلام المحتاجين، ليطلق عليه طبيب الغلابة.