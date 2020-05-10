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رياضة

صديقة كريستيانو رونالدو تبيع ملابسها لمكافحة كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تسعى جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مساعدة المستشفيات بإسبانيا لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" المستجد، عبر بيع بعض من الفساتين الخاصة بها والتي تقدر بالافات.


وحسب ما ذكرته صحفية "مايس فوتبول" البرتغالية، ستستعين بأحد التطبيقات الشهيرة والتي تبيع الملابس المستعملة من أجل الحصول على المبلغ للتبرع به.


وقررت جورجينا أن تبدأ ببيع الفستان الأزرق التي ظهرت به من قبل رفقة رونالدو خلال جوائز MTV .


وقد سبق جورجينا صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تبرع بأكثر من مليون يورو، خلال أزمة فيروس كورونا، من أجل مساعدة مستشفيات البرتغال ومسقط رأسه جزيرة ماديرا.


وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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