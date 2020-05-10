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رياضة

وليد سليمان عن أحداث السوبر: الجنايني وأمير مرتضى اعتذرا لي.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 03:02 ص
أحداث السوبر المصري
أحداث السوبر المصري بدولة الإمارات
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حسام الحارتي

كشف وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن أزمة أحداث السوبر المصري في دولة الإمارات أمام نادي الزمالك.


وقال وليد سليمان خلال لقائه بفضائية " اون تايم سبورتس2": "كل دوري في أزمة مباراة السوبر كان فض الاشتباك ولكن تفاجأت بالتعرض للضرب.


وتابع: "كنت بحاول أقنع اللاعبين أن المباراة انتهت وإحنا مش في مصر وصعبت على نفسي بعد مباراة السوبر.


وأكد وليد سليمان أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وأمير مرتضي منصور أعربا عن حزنهما تجاه تلك الأزمة قائلا :" الجنايني وأمير وأحمد اعتذرا ليا بعد المباراة  ".


 يذكر أن فريق الزمالك فاز على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 فى تاريخه.


 

 

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