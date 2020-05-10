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رياضة

طارق يحيى: حبس حمدي النقاز عقاب إلهي

الأحد 10/مايو/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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نور عادل
هاجم طارق يحيى، مدرب الزمالك الأسبق، والإعلامي  بقناة النادي، التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق السابق، الذي فسخ عقده من طرف واحد قبل أشهر، بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وتلقى النقاز مؤخرا حكما بالحبس 4 أشهر من القضاء التونسي، بعد دخوله في مشادة مع أحد رجال الأمن، كما رُفض خروجه من السجن على ذمة القضية.

وقال طارق يحيى عبر برنامج "زملكاوي" على قناة النادي الأبيض: "ليست هذه شماتة، لكنه عقاب وجزاء الله لحمدي النقاز".

وتابع: "النقاز عاش معززا مكرما داخل الزمالك، واكتسب شهرة أكثر مما اكتسبها بفريقه السابق، النجم الساحلي".

وواصل: "حبسه جاء نتيجة نيته السوداء تجاه الزمالك، لأنه اختار الطريق الصعب، وادعى عدم حصوله على مستحقاته المالية.. بالطبع يشعر الآن بالندم بعد هروبه من الزمالك".
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