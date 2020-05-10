أخبار الرياضة.. عمر جابر: الزمالك لم يفاوضني .. رفع راتب كارتيرون.. ووليد سليمان لـ أحمد فتحي: البقاء في الأهلي أفضل من أموال بيراميدز

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسؤولو النادي قرروا بزيادة القيمة المالية في عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.









هاجم طارق يحيى، مدرب الزمالك الأسبق، والإعلامي بقناة النادي، التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق السابق، الذي فسخ عقده من طرف واحد قبل أشهر، بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية.









وجه وليد سليمان، نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، صدمة الي زميله احمد فتحي، والذي سينتقل الي نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.









أكد هادي خشبة لاعب الأهلي السابق أنه كان من الأفضل عدم ظهور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في أحد البرامج الترفيهية لأنه قيمة كبيرة وغير مُحبذ ظهوره بهذا الشكل.









كشف حسن فريد رئيس الترسانة و نائب رئيس اتحاد الكرة السابق عن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.





قال عمر جابر لاعب بيراميدز، إن مسؤولي الزمالك لم يتواصلوا معه بشكل رسمي منذ رحيله عن النادي قبل أكثر من 3 سنوات.