AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. عمر جابر: الزمالك لم يفاوضني .. رفع راتب كارتيرون.. ووليد سليمان لـ أحمد فتحي: البقاء في الأهلي أفضل من أموال بيراميدز

الأحد 10/مايو/2020 - 07:58 ص
عمر جابر
عمر جابر
Advertisements
نور عادل
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسؤولو النادي قرروا بزيادة القيمة المالية في عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.


هاجم طارق يحيى، مدرب الزمالك الأسبق، والإعلامي  بقناة النادي، التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق السابق، الذي فسخ عقده من طرف واحد قبل أشهر، بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية.


وجه وليد سليمان، نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، صدمة الي زميله احمد فتحي، والذي سينتقل الي نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.


أكد هادي خشبة لاعب الأهلي السابق أنه كان من الأفضل عدم ظهور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في أحد البرامج الترفيهية لأنه قيمة كبيرة وغير مُحبذ ظهوره بهذا الشكل.


كشف حسن فريد رئيس الترسانة و نائب رئيس اتحاد الكرة السابق عن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.
 

قال عمر جابر لاعب بيراميدز، إن مسؤولي الزمالك لم يتواصلوا معه بشكل رسمي منذ رحيله عن النادي قبل أكثر من 3 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد حسن يكشف حقيقة انتقال عمر جابر لـ النادي الأهلي

أحمد حسن: نجم الزمالك السابق الأفضل لخلافة أحمد فتحي في الأهلي.. فيديو

أخبار الرياضة| إعلان أولى صفقات الأهلي.. مفاجأة في عقد وليد سليمان.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة تخليه عن دعم الخطيب في الانتخابات الأخيرة

أخبار الرياضة .. الزمالك يشترط على عمر جابر للتوقيع معه .. الموقف النهائي من تعاقد الأبيض مع أحمد فتحي

أخبار الرياضة| عواد يحرج أحمد ناجي.. الزمالك يطعن ضد النقاز.. الأهلي يرفض التصعيد ضد بيراميدز

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: الطبيب طارق مخيمر كان يقاتل كورونا في الصفوف الأمامية

الجيش الليبي: رئيس مخابرات الوفاق لقى مصرعه على يد وزير إخواني

وليد سليمان لـ أحمد فتحي: البقاء في الأهلي أفضل من أموال بيراميدز

قصة شهيد.. محمد لطفي نجح في تفكيك 4 قنابل واستشهد في الخامسة

محافظ الجيزة: وضع 1500 قادم من الكويت في حجر جامعة القاهرة

أخبار البرلمان| شروط فتح المقاهي والسينما وصالات الأفراح بعد العيد.. وموعد صرف العلاوات الخمس

AdvertisementS

المصري يوجه الشكر لـ السيسي ويكشف حقيقة رحيل نجمي الفريق.. فيديو

هادي خشبة: ظهور سيد عبد الحفيظ مع رامز مجنون رسمي ضد مبادئ الأهلي

بسبب "هروب الزمالك من القمة" .. خالد الغندور: أليو بادجي لاعب على ما تفرج

طارق يحيى: حبس حمدي النقاز عقاب إلهي

وليد سليمان لـ أحمد فتحي: البقاء في الأهلي أفضل من أموال بيراميدز

معرفش نجوم.. وليد سليمان : حزنت من موقف الأهلي أثناء التجديد ..فيديو

شوبير: فيفا تراجع عن بند الـ8 سنوات في اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة.. فيديو

رئيس الترسانة يروي قصة انضمام أبو تريكة لـ الأهلي ..فيديو

رغم توقف النشاط .. الزمالك يرفع راتب كارتيرون لـ 110 آلاف دولار

أخبار الرياضة.. عمر جابر: الزمالك لم يفاوضني .. رفع راتب كارتيرون.. ووليد سليمان لـ أحمد فتحي: البقاء في الأهلي أفضل من أموال بيراميدز

طبيب الغلابة: حزين من إيقاف الدوري لأنه «حرمني» من مشاهدة مباريات الزمالك.. فيديو

حسن شاكوش ليس له علاقة .. أول تعليق من عمر جابر بشأن تلقيه تهديدات .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف

صرخة طفل تهز الشارع البريطاني وتحول 3 ضباط للتحقيق.. فيديو

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور