النائب إلهامي عجينة يتقدم بطلب إحاطة حول وجود إهمال في مستشفى شربين بالدقهلية

كشف النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، عن تقدمه بطلب إحاطة ومذكرة عاجلة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للتحقيق فى الإهمال الجسيم الواقع بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية.





وأشار عجينة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لديه مستندات بفساد مالى وإداري وفنى فى مستشفى شربين العام سيقوم بإرفاقها مع طلب الإحاطة والمذكرة العاجلة.





وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، أن ما أثير حول إعتداءه على الطاقم الطبى بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية هو كلام عار تماما عن الصحة ، مشيرا إلى أن الواقعة تعود إلى أن مواطن من أهل دائرته استغاث به لمساعدة أبيه الذى يعالج فى مستشفى شربين العام.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا المواطن أخبره بأن الطاقم الطبى فى مستشفى شربين العام لايوفر لوالده غرفة عناية مركزة فى قسم المخ والأعصاب، مضيفا ان المواطن اخبره: "مش عاوزين يدخلوه العناية المركزة ولا عايزين يخرجوه من المستشفى".





واوضح انه فور علمه بالواقعة توجه إلى مستشفى شربين العام وتحدث مع الطاقم الطبى وسألهم عن أسباب تأخر علاج هذا المواطن وعدم توفير غرفة عناية مركزة له وضرورة علاجه، فكان الرد من الطاقم الطبى : "حالة ايه واحنا ماعندناش امكانيات وده اللى نقدر نعمله".





وتابع: هناك عدد من الأطباء بمستشفى شربين العام لديهم عيادات خاصة بجوار المستشفى، ويقومون بأخذ المرضى من المستشفى للكشف عليهم فى عياداتهم الخاصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة من جانبهم".





وأكد أنه قام بتصوير هذه الواقعة بالفيديو وظهر فيه مدى الإهمال بمستشفى شربين العام ، وعدم النظافة، قائلا: "الدكاترة مش بتحضر وبيبصموا ويمشوا والمفروض ان المستشفى دى فيها عدد كبير من الدكاترة بس اللى بيجى منهم حوالى عشرة بس".





كانت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية أصدرت بيانا على صفتحها على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" حول زيارة النائب إلهامى عجينة، واعتداءه على الطاقم الطبى بالمستشفى.





وقالت إدارة المستشفى فى بيانها: "اليوم في حوالي الساعة السادسة مساء حضر النائب الهامي عجينة الي المستشفى و حينما وصل كان في المستشفي المدير المناوب ونائب المدير ثم وصل مدير المستشفى ، وكان حضور النائب من اجل حالة محجوزة في قسم الباطنة".





وأضافت: "للعلم المريض من مركز بلقاس محل اقامة النائب وحضر إلى مستشفى شربين أمس الساعة العاشرة مساءا وتم التعامل مع الحالة وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض وكان المريض يتم تهيئته للتحويل لعمل اشعة مقطعية ، ولكن النائب الهامي عجينة تعدي على الفريق الطبي بالمستشفى وتم نشر فيديو من خلاله يتهم فيه مستشفى شربين باتهامات باطلة وبطلانها يظهر في الفيديو الذي قام النائب بنشره بنفسه".





وتابعت : النائب إلهامى عجينة قال فى الفيديو: "بيقول ان مفيش مدير" مع ان اول من قابله ف الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية وتكلم معه ولكن النائب تكلم مع الطبيب باسلوب غير لائق لايتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الان وهذا يظهر في الفيديو المعروض و بيقول "مفيش اطباء".. ومن يشاهد الفيديو يرى اكثر من طبيب ما بين طبيب العظام وطبيب الجراحة وطبيب الاطفال ودول كانوا ف الفيديو وكانوا موجودين ف الاستقبال .. دا غير الاطباء الاخرين اللي ظهروا ف الفيديو دا غير اللي ف الاقسام فوق .





واستطردت: " النائب إلهامى عجينة بيقول "مفيش تمريض".. واظن الفيديو بتاع النائب نفسه ظهر فيه العديد من التمريض في اماكنهم في غرف الاستقبال وقسم الباطنة وفريق الفرز على بوابة المستشفى دا غير بقية الاقسام وبيقول "مفيش نظافة"، وانا اريد اي احد شاهد الفيديو برضه بتاع النائب يقول فين في الفيديو مظاهر عدم النظافة بل كل الاماكن اللي كانت ف الفيديو نظيفة ارضيات وخلافه وبيقول مفيش صيادلة، يافندم حضرتك جاي الساعة ٦ مساء يعني مفيش صيدلية بتشتغل بعد الساعة ٢ ظهرا ودا الرسمي ومش ذنبنا ان حضرتك مش فاهم النظام داخل المستشفيات".





واكملت المستشفي فى بيانها: "النائب بيقول بنك الدم مقفول.. طبعا اي متردد على مستشفى شربين هيعرف ان الباب اللي النائب بيشاور عليه دا الباب الخلفي لبنك الدم من ناحية العيادات ودا مقفول لكن العمل كله من الباب الامامي ودا كان مفتوح وشغال.. لكن طبعا عشان حضرتك دي اول زيارة ليك لمستشفى شربين فمتعرفش اللي فيها وبيقول ان الناس بتشتري الجبس من بره.. يافندم الجبس دا انواع واحيانا المريض بيختار نوع جبس ليس الموجود بالاستقبال والمتوفر من خلال المديرية وبالتالي من حقه انه يجيبه واحنا نجبسه وبيقول ان الدكاترة رافضة ان سيادته يصور تذكرة المريض.. ايوه يافندم بنمتنع عن تصويرها لان دي خصوصية مريض وتصويرها ضد القانون".





واختتمت المستشفي بيانها قائلة: "كنا نتمنى كفريق طبي بمستشفى شربين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد عامة والفرق الطبية بكل مكان خاصة ان يكون هناك دعم من سيادة النائب بدلا من هذا الاسلوب من التصيد والكلام بشكل عنيف ولا يليق مع الفريق الطبي".





وأضافت : "ياسيادة النائب دورك ان تقف في ضهر الجيش الابيض كما تقول وليس ان تعامل أفراده بهذه الطريقة الفظة العنيفة، ياسيادة النائب هذه المستشفى اللي حضرتك بتقول انها فاشلة في خلال اقل من سنة ونصف تم فيها انشاء عناية اطفال قوتها ٩ سراير تمثل ثلث قوة عناية الاطفال بالمحافظة وتم انشاء وحدة علاج الفيروسات الكبدية وتم التعامل مع اكثر من ٥٠٠٠ مريض و انشاء معمل حيوي متكامل وتم تجديد قسم الاطفال بالكامل".





وتابعت المستشفي في بيانها، إنه تم أيضا تجديد قسم الباطنة بالكامل وانشاء وحدة غسيل كلوي جديدة تسع حتى ٥٠ ماكينة غسيل كلوي (تحت الانشاء) ، بالإضافة إلى البروتوكولات التى تم من خلالها التعامل مع حالات اشتباه الكورونا وخطوط سير الحالات والتعامل معها ، حيث تعتبر مستشفى شربين من اوائل المستشفيات في تنفيذها وتطبيقها، مختتمة: "هذه هي مستشفى شربين وادارتها و كوادرها الطبيه الذين تصفهم بالفشلة .. الانصاف ياسيادة النائب".