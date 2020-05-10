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رياضة

خاص.. زوجة محمد طلعت: مشادة كروية كانت سبب معرفتي بطلعت وارتباطي به

الأحد 10/مايو/2020 - 03:30 م
محمد طلعت
محمد طلعت
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نانسي إبراهيم
أكدت لطيفة زوجة اللاعب محمد طلعت مهاجم فريق سموحة السكندري بأن مشادة كروية منذ سنوات طويلة كانت سببا في تعارفهما وارتباطهما.
وقالت لطيفة في تصريحات لـ "صدى البلد" "أول لقاء جمع بيني وبين طلعت كان مشادة بسبب الكرة، منذ 10 سنوات تقريبا كنت معزومة مع أصدقائنا وكان هو مدعو أيضا ولكنه كان يرتدي كاب فلم آخذ بالي منه، وتحدثت مع أصدقائي في الكرة وكان عن منتخب مصر للشباب الذي خسر من كوستاريكا قبل عدة أيام وودع بطولة كأس العالم للشباب المقامة في مصر حينها".

وتابعت زوجة طلعت قائلة: "انفعلت في الكلام لأني كنت حزينة جدا لخروج منتخب الشباب من كأس العالم، فرأيت شخصا يدخل معايا في مشادة كلامية وكان محمد طلعت نجم منتخب مصر للشباب وقتها وقال لي انتي بتنفعلي ليه احنا علينا ضغوط كتير وكلام زي ده، وبعدها بدأنا نتعرف علي بعض".

واختتمت لطيفة قائلة: "محمد طلعت كله أسرار صعب تعرفي هو بيفكر في إيه، وكل شوية الحقيقة يجيبلي هدية في عيد أم في عيد جواز في عيد ميلادي في رمضان في الأعياد".


جدير بالذكر أن اللاعب محمد طلعت كان لاعبا في صفوف النادي الأهلي من قبل، ولكن لم يكن التوفيق يحالفه خلال تلك الفترة لينتقل بعدها لعدة أندية من بينها المقاولون العرب وسموحة.
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