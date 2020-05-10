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مرأة

بملابس بسيطة.. شاهد زوجة عماد متعب برفقة أسرتها وشخصيات فنانيس

الأحد 10/مايو/2020 - 03:25 م
يارا ناعوم وعماد
يارا ناعوم وعماد متعب
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حياة عبد العزيز
شاركت يارا ناعوم، زوجة اللاعب عماد متعب، مجموعة صور جديدة عبر "الستوري" على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة عائلتها وشخصيات "فنانيس" المشهورة في شهر رمضان الكريم. 

وتألقت يارا ناعوم بإطلالة بسيطة برفقة عائلتها، مرتدية بلوزة باللون الأبيض تحمل النقوشات ذات اللون الأسود، مع بنطال أسود، مع ترك شعرها الحريري منسدلا بطريقة ناعمة على الكتف. 

بينما ظهرت ابنتا عماد متعب مرتدين توب باللون الأبيض مع بنطال مشجر بطريقة "الماتشينج". 

وظهرت العائلة في وسط احتفالات بسيطة رمضانية مع شخصيات فنانيس المحببة لدى الأطفال، مع وضع زينة رمضان في أرجاء المنزل، مع تقديم الهدايا المغلفة من شخصيات فنانيس للأطفال.

وإليكم صور عماد متعب مع أسرته وشخصيات فنانيس..
بملابس بسيطة.. شاهد زوجة عماد متعب برفقة أسرتها وشخصيات فنانيس
بملابس بسيطة.. شاهد زوجة عماد متعب برفقة أسرتها وشخصيات فنانيس
بملابس بسيطة.. شاهد زوجة عماد متعب برفقة أسرتها وشخصيات فنانيس
بملابس بسيطة.. شاهد زوجة عماد متعب برفقة أسرتها وشخصيات فنانيس
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