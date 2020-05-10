بملابس بسيطة.. شاهد زوجة عماد متعب برفقة أسرتها وشخصيات فنانيس

شاركت يارا ناعوم ، زوجة اللاعب عماد متعب، مجموعة صور جديدة عبر "الستوري" على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة عائلتها وشخصيات "فنانيس" المشهورة في شهر رمضان الكريم.





وتألقت يارا ناعوم بإطلالة بسيطة برفقة عائلتها، مرتدية بلوزة باللون الأبيض تحمل النقوشات ذات اللون الأسود، مع بنطال أسود، مع ترك شعرها الحريري منسدلا بطريقة ناعمة على الكتف.





بينما ظهرت ابنتا عماد متعب مرتدين توب باللون الأبيض مع بنطال مشجر بطريقة "الماتشينج".





وظهرت العائلة في وسط احتفالات بسيطة رمضانية مع شخصيات فنانيس المحببة لدى الأطفال، مع وضع زينة رمضان في أرجاء المنزل، مع تقديم الهدايا المغلفة من شخصيات فنانيس للأطفال.



