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محافظات

لليوم الثاني على التوالي.. مدارس طور سيناء تستقبل أبحاث الطلاب

الأحد 10/مايو/2020 - 03:20 م
تسليم أبحاث الطلاب
تسليم أبحاث الطلاب في طور سيناء
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ايمن محمد
تابع أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية لليوم الثاني، أعمال تسليم أبحاث الطلاب بالمدارس للصف الرابع الابتدائي.

حيث تفقد غيث مدارس الزهراء، و30 يونيو، ونجيب محفوظ، وجمال عبد الناصر، والمروة الابتدائية والمجمع والسيدة خديجة والزعيم السادات.

وقال مدير إدارة طور سيناء التعليمية إن إجمالي المدارس المستهدفة التابعة لإدارة الطور فيما يخص الأبحاث هي (23 ابتدائي، 19 إعدادي، 4 ثانوي، 2 فصل واحد).

وأكد على تواصل جميع المدارس باستمرار مع غرفة عمليات الإدارة، والإبلاغ حال وجود أي عقبات تعيق استلام وتسليم الأبحاث.

وطالب غيث باتباع كل التعليمات الوزارية، الخاصة باستلام الأبحاث، والتأكد من أن جميع الطلاب الذين تعذر عليهم تسليم الأبحاث إلكترونيًا، قاموا بوضع الأبحاث بمظروف أبيض مدون عليه كود الطالب ورقمه التعريفي والرمز الخاص به.

شدد مدير إدارة الطور، على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال أعمال استلام الأبحاث.

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