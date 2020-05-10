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رياضة

السعودية تدرس تقليص عدد الأجانب في دوري المحترفين

الأحد 10/مايو/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم تقليص عدد المحترفين الأجانب الموسم المقبل إلى 4 لاعبين لكل ناد، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقالت تقارير سعودية إن هذا التوجه جاء بسبب التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا والتي تتطلب تخفيض رواتب اللاعبين وعددهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية أرجأت النظر فيما يتعلق بتجديد عقود اللاعبين الأجانب الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، انتظارا لتأكيد القرار.

وتمنح لوائح الاتحاد السعودي للعبة الفرصة أمام أندية المحترفين لقيد ثمانية لاعبين أجانب.

في الوقت نفسه، منحت وزارة الرياضة السعودية أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 80 مليون ريال؛ لمساعدتهم على مواجهة الأثار المترتبة على توقف الدوري السعودي بعد انتشار فيروس كورونا، والانخفاض الكبير في عائدات الأندية.
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