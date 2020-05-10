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رياضة

الكاف يحدد موعد صرف مكافآت الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

الأحد 10/مايو/2020 - 05:12 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلواني
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف "  موعد صرف مكافأة التأهل إلى الدور قبل النهائى من مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة .


واتخذ الكاف قرارا نهائيا بصرف مكافأة الأندية التى صعدت إلي نصف النهائى لبطولة دوري أبطال إفريقيا " الأهلى والزمالك والوداد المغربي والرجاء" قبل خوض منافسات الدور قبل النهائي .


يذكر أن الكاف صرف للأهلى والزمالك جزءا من قيمة مكافأة التأهل إلى نصف نهائى بطولة إفريقيا والتى تقدر بـ 850 ألف دولار .


وكان من المقرر أن يلتقى الأهلى مع الوداد المغربى، والزمالك مع الرجاء المغربى، فى الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى تأجيل المنافسات، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.


وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أنه من المبكر تحديد مواعيد مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.


وأضاف: "لا وقت الآن للحديث عن تحديد مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية فى ظل الأوضاع الصعبة التى يعيشها العالم أجمع نتيجة انتشار كورونا ".
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