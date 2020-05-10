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رياضة

أحمد ناجي: محمد عواد نشر رقم تليفوني عشان الناس تشتمني .. وتجاوز في حقى أكثر من مرة

الأحد 10/مايو/2020 - 06:43 م
صدى البلد
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أحمد هاني
قال أحمد ناجي مدرب حراس فريق سموحة ومنتخب مصر السابق، أن محمد عواد حارس الزمالك والإسماعيلي أساء له بنشر رقمه هاتفه بين الجماهير لتلقي إتصالات سب وإهانة.

وتابع ناجي خلال حديثه مع "إذاعة الشباب والرياضة" : "تصرفات محمد عواد صبيانية، لقد وصل الأمر لتجاوزات، ونشر رقم هاتفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي يشتمني الناس، و اضطررت لإغلاق الهاتف حتى توقف السباب".

وأضاف ناجي: "لا يوجد تواصل بيني وبين محمد عواد، لا أمانع فى الحديث معه ولكنه يبدو لا يزال ساخنا ويواصل الرد لدرجة إنه كتب سيلجأ لجوجل إذا أراد نصيحة، عندما طالبته بالبحث عن فرصة في ناد آخر".

وأختتم: "ألتمس له العذر من واقع 30 سنة خبرة في الملاعب".

وفي سياق آخر، قال أحمد ناجي:"تعمدت تقديم محمد الشناوى فى اول مباراة دولية له أمام عمالقة أوروجواي، كنت ولازلت مقتنعا بإمكانيات الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى وكنت أقرر ضمه للمنتخب أثناء تواجده فى بتروجيت أيضا".


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