كريستيان جروس يعلن مفاجأة مدوية بشأن استمراره في التدريب

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، قرارًا باعتزال مسيرته التدريبية.
وذكر التليفزيون السويسري أن المدرب جروس "65 عامًا" أعلن اعتزاله التدريب، بينما ترك الباب مفتوحًا.
وأبدى جروس رغبته في العمل مع شركة الدولي السويسري السابق فيليب ديجين الذي يقدم النصائح للاعبين وعمل مرة في بازل السويسري.
وحقق جروس العديد من الإنجازات التدريبية، أبرزها الدوري السويسري مع جراسهوبرز وبازل، كما قاد أهلي جدة للتتويج بثلاثية دوري المحترفين وكأس ولي العهد وكأس الملك، فضلًا عن قيادة الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.