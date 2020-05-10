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رياضة

بند جديد في لائحة الزمالك يمنع اللاعبين من المشاركة في برنامج رامز جلال

الأحد 10/مايو/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار مسؤولو النادي على وضع بند جديد في لائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بداية من الموسم الجديد.

 وأكد المصدر أن البند الجديد يقضي بتوقيع عقوبة مالية على أي لاعب يشارك في البرامج الخادعة كبرامج رامز جلال، في ظل عدم توافقها مع سياسة مسئولي النادي الأبيض.

واشار المصدر إلى ان العقوبة قد تصل إلى خصم 25% من القيمة المالية في العقد السنوي بين القلعة البيضاء واللاعب الذي يخالف التعليمات.


ياتي هذا بسبب ظهور بعض لاعبي الزمالك مع رامز جلال في برامجه التي يقدمها في شهر رمضان من كل عام، سواء في الموسم الرمضاني الحالي أو الماضي ليدفع مسئولو الزمالك لاتخاذ هذا القرار.

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء وقعوا عقوبة مالية بخصم نصف مليون جنيه على الثنائي طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي بعد مشاركتهما في برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض حاليًا على قناة إم بي سي مصر، قبل أن يتم التراجع عنها.
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