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رياضة

بعد اعتزاله التدريب .. جماهير الزمالك تودع جروس برسائل مؤثرة

الأحد 10/مايو/2020 - 09:08 م
جروس
جروس
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حسن العمدة
حظي المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، بوداع مؤثر من جميع جماهير الزمالك، عقب إعلان إعتزاله عالم التدريب.

وتولى جروس القيادة الفنية للزمالك لمدة موسم، وحقق معه لقبي كأس السوبر المصري السعودي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يرفض مرتضى منصور رئيس النادي تجديد عقد المدرب السويسري مع الفريق في الصيف الماضي.

وترى جماهير الزمالك أن جروس من أفضل المدربين الذي قادوا الفريق الأبيض.

وصنع جروس شعبية جارفة وله مكانة كبيرة ويحظى بتقدير جمهور الزمالك.

وعاشت جماهير نادي الزمالك، أوقاتا حزينة، بعد رحيل جروس عن الفريق، والذي تولى تدريب أهلي جدة السعودي لفترة قصيرة في الموسم الجاري، قبل أن يقرر عدم تولي المهمة الفنية لأي فريق جديد في المرحلة المقبلة،

ونرصد لكم أبرز تعليقات جماهير الزمالك عقب إعلان إعتزال كريستيان جروس التدريب في الصور التالية..

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