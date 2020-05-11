سام مرسي: أداء صلاح مع ليفربول استثنائي وأمل في الانضمام للمنتخب.. فيديو

أكد المصري سامي مرسي المحترف في صفوف ويجان الإنجليزي، أنه لم يحدث أي تواصل معه خلال الفترة الماضية من جانب أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.





وقال سام مرسي في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس":" لم يتوصل معي أحد من الجهاز الفني للمنتخب ، وأمل في العودة من جديد وأتمنى أن يتصل به حسام البدري قريبا".





وأضاف سام مرسي أنه لم يحصل على فرصته كاملة في منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني معلقا:" أعتقد انه لايوجد لاعب في مصر يتمتع بنفس قدراتي في مركز خط الوسط".





وأوضح أنه من المتوقع أنه يعود الي مصر خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء فترة احترافيه في الدوري الإنجليزي.





وتابع:" أداء محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي استثنائي واستطاع أن يحقق العديد من البطولات مع فريقه خصوصا دوري أبطال أوروبا".





وأتم: "أتمني أن يستمر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وعدم الرحيل إلي برشلونة في إسبانيا".



