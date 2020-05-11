AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خصم في رواتب لاعبي ريال مدريد.. وبيل أكبر الخاسرين

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
يثير انتشار فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية القلق والرعب حول العالم بعد توقف نشاطات كثيرة خاصة رياضة كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي محليًا وعالميًا.

كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة ووهان الصينية، انتشر في دول العالم بأكمله، وأدخل عمالقة الكرة الأوروبية في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مما دفع إدارة نادي ريال مدريد إلى خصم رواتب لاعبيه وموظفيه، حتى إشعار آخر.

النادي الملكي قرر في أبريل الماضي، خفض ما نسبته 10% من الرواتب حال استكمال الموسم الرياضي الحالي، و20% إذا تم إلغاء المسابقات الجارية بصورة نهائية.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، مساء أمس الأحد، أن إدارة نادي العاصمة الإسبانية تفكر في خصم رواتب اللاعبين، بالموسم الرياضي المقبل، بسبب المعاناة المالية التي يعيشها النادي.

الصحيفة شددت على أن الريال الذي يصرف 283 مليون يورو في الموسم الواحد فقط كرواتب، معرض لخسارة ما يقرب من 165 مليونًا، لذلك يبحث خصم 30% من رواتب الموسم المقبل.

هذا الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة، يعني توفير 100 مليون يورو، ويبدو أن الويلزي جاريث بيل سيكون أكبر المتضررين، إذ يتقاضى راتبًا سنويًا وصل إلى 29 مليونًا.

واللاعب البالغ من العمر 30 عامًا رفض العديد من العروض الأوروبية، رغم أنه يجلس حبيسًا على مقاعد البدلاء، بسبب رفضه خفض الراتب المرتفع الذي يحصل عليه، وعدم موافقة أندية أوروبا، على منحه الراتب نفسه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أندية إسبانيا تتهاوى.. أتليتكو مدريد يقرر خفض رواتب لاعبيه بسبب كورونا

قرار عاجل من لاعبي ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

تعرف على رواتب لاعبي ريال مدريد بعد الخصم

تطور مفاجئ في مستقبل جاريث بيل مع ريال مدريد

نجم ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمكافحة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

5 مدن سعودية تغادر قائمة كورونا.. تعرف عليها

إرهاب الإخوان وتركيا في تونس.. الجماعة الإرهابية تهدد نائبة برلمانية بالقتل

أخبار الرياضة.. باهر المحمدي يضحي بالزمالك مقابل الأهلي.. عرض أوروبي مغر لـ رمضان صبحي

فيروس كورونا يصيب المتعافين بأضرار صحية مدى الحياة .. تفاصيل

شاهد.. الجيش الوطني الليبي يستهدف أبرز قادة مليشيات تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة رائعة على إنستجرام

بي إم دبليو توقف تطوير السيارة الاختبارية Vision M NEXT .. صور

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم