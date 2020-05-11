خصم في رواتب لاعبي ريال مدريد.. وبيل أكبر الخاسرين

يثير انتشار فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية القلق والرعب حول العالم بعد توقف نشاطات كثيرة خاصة رياضة كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي محليًا وعالميًا.
كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة ووهان الصينية، انتشر في دول العالم بأكمله، وأدخل عمالقة الكرة الأوروبية في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مما دفع إدارة نادي ريال مدريد إلى خصم رواتب لاعبيه وموظفيه، حتى إشعار آخر.
النادي الملكي قرر في أبريل الماضي، خفض ما نسبته 10% من الرواتب حال استكمال الموسم الرياضي الحالي، و20% إذا تم إلغاء المسابقات الجارية بصورة نهائية.
وكشفت صحيفة آس الإسبانية، مساء أمس الأحد، أن إدارة نادي العاصمة الإسبانية تفكر في خصم رواتب اللاعبين، بالموسم الرياضي المقبل، بسبب المعاناة المالية التي يعيشها النادي.
الصحيفة شددت على أن الريال الذي يصرف 283 مليون يورو في الموسم الواحد فقط كرواتب، معرض لخسارة ما يقرب من 165 مليونًا، لذلك يبحث خصم 30% من رواتب الموسم المقبل.
هذا الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة، يعني توفير 100 مليون يورو، ويبدو أن الويلزي جاريث بيل سيكون أكبر المتضررين، إذ يتقاضى راتبًا سنويًا وصل إلى 29 مليونًا.
واللاعب البالغ من العمر 30 عامًا رفض العديد من العروض الأوروبية، رغم أنه يجلس حبيسًا على مقاعد البدلاء، بسبب رفضه خفض الراتب المرتفع الذي يحصل عليه، وعدم موافقة أندية أوروبا، على منحه الراتب نفسه.