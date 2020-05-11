نائب ترامب يدخل العزل الصحي بعد إصابة مساعدته بفيروس كورونا

قالت وسائل إعلام أمريكية أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع نفسه في العزل الذاتي عقب إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصابة كاتي ميلر، المتحدثة باسم مساعده مايك بنس بفيروس كورونا.





وقال ترامب إن ميلر "شابة رائعة"، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء جمهوريين بالكونجرس في البيت الأبيض، وتابع ترامب "لقد تم اختبارها جيدا لفترة كبيرة من الزمن.. ثم فجأة جائت فحوصاتها إيجابية اليوم".





وأضاف ترامب أن ميلر لم تكن على اتصال مباشر به، ولكنها كانت على اتصال دائم بنائبه مايك بنس.





وكان بنس قد صرح في وقت سابق بأنه يخضع لاختبار الإصابة بفيروس كورونا بشكل دوري.





فيما ذكرت "سي إن إن"، أن ميلر كانت على اتصال بشكل مستمر مع الصحفيين، ما يشير إلى إمكانية إصابة عدد من المراسلين بفيروس كورونا.



