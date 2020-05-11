AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب ترامب يدخل العزل الصحي بعد إصابة مساعدته بفيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:53 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت وسائل إعلام أمريكية أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع نفسه في العزل الذاتي عقب إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصابة كاتي ميلر، المتحدثة باسم مساعده مايك بنس بفيروس كورونا.

وقال ترامب إن ميلر "شابة رائعة"، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء جمهوريين بالكونجرس في البيت الأبيض، وتابع ترامب "لقد تم اختبارها جيدا لفترة كبيرة من الزمن.. ثم فجأة جائت فحوصاتها إيجابية اليوم".

وأضاف ترامب أن ميلر لم تكن على اتصال مباشر به، ولكنها كانت على اتصال دائم بنائبه مايك بنس.

وكان بنس قد صرح في وقت سابق بأنه يخضع لاختبار الإصابة بفيروس كورونا بشكل دوري.

فيما ذكرت "سي إن إن"، أن ميلر كانت على اتصال بشكل مستمر مع الصحفيين، ما يشير إلى إمكانية إصابة عدد من المراسلين بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دولة أفريقية جديدة تعلن ظهور حالات كورونا

هل أصيب ترامب بـ كورونا؟.. نائب الرئيس الأمريكي يحسم الجدل

هل أصيب ترامب بـ كورونا؟ الرئيس الأمريكي يغيب عن احتفالات روسيا

إصابة موظف في البيت الأبيض بفيروس كورونا

نائب الرئيس الأمريكي يخضع لفحص كورونا بعد إصابة أحد مساعديه

إعلان نتائج تحليل كورونا لـ نائب ترامب وزوجته

ترشيحاتنا

العثور على جثة سائق توك توك داخل أرض زراعية فى ظروف غامضة بالقليوبية

5 مدن سعودية تغادر قائمة كورونا.. تعرف عليها

بعد اقتحام النائب إلهامى عجينة لها.. أول رد من مدير مستشفى شربين

أخبار الفن.. أحمد الرفاعي نجم الاختيار: أنا مش إخوان.. وأيمن بهجت قمر متضامنا مع صبري فواز: محمد صبحي مش نبي

التعليم تلزم المدارس بحصر الطلاب الذين لم يسلموا الأبحاث بعد انتهاء المهلة المحددة

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة رائعة على إنستجرام

بي إم دبليو توقف تطوير السيارة الاختبارية Vision M NEXT .. صور

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم