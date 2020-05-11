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أخبار العالم

أمريكا تقترب من 1.4 مليون إصابة و80 ألف وفاة بـ كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"في الولايات المتحدة.

وقالت الجامعة إن عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة لا تقل عن مليون و328 ألفا و201 شخص.

وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تقل عن 79.508 أشخاص.

وتابعت أن الأعداد الإجمالية للحالات جاءت من جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من المناطق الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي إعيدت من خارج البلاد.

وكانت الجامعة قالت في آخر إحصاء لها، صباح الأحد إن الولايات المتحدة سجلت 1568 وفاة بفيروس كورونا.



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