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رياضة

مدرب منتخب مصر: الفنان أحمد فتحي لعب كرة اليد في شبابه

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:59 ص
الفنان أحمد فتحي
الفنان أحمد فتحي
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نور عادل
كشف طارق مصطفى، مدرب عام منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن الرياضة التي كان يمارسها الفنان الكوميدي أحمد فتحي في فترة شبابه.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، إن أحمد فتحي كان لاعب كرة يد في شبابه، وكان يؤدي بشكل متميز.

وأضاف مدرب منتخب مصر، أن أحمد فتحي كان لاعب دائرة مميز في كرة اليد، وكان يستغل قوة بنيانه في التهديف بشكل رائع.

وداعب طارق مصطفى، الفنان أحمد فتحي على الهواء، قائلًا "كان بياكل كل السندوتشات لما كنا بناكل سوا مع بعض زمان".

ويتواجد طارق مصطفى ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، برفقة المدير الفني حسام البدري ومساعديه احمد ايوب وسيد معوض.

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