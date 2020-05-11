إلهامي عجينة: لم اعتدى لفظيا على نائب مدير المستشفى وحدثت مشادة كلامية بينى وبينه

روى النائب إلهامي عجينة، ما حدث داخل مستشفى شربين أمس، الأحد، مؤكدا أن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا والهجوم عليه كان بسبب عدم معرفة رواد مواقع التواصل الحقيقة.





وأكد "عجينة"، في تصريحات تلفزيونية، أن ما حدث كان بعد تلقيه مكالمة من مواطن يبكي، مستغيثا "إلحقني أبويا بيموت في مستشفى شربين ومش لاقي دكاترة".





وأضاف النائب، "سألت المواطن عن الطبيب المتواجد وطلبت منه التحدث إليه ولكن دون جدوى، وذهبت للمستشفى وسألت الأمن بعد تعريفه بشخصيتي عن المدير، ورد بأنه غير متواجد، وسألت على من ينوب عنه، وذهبت للطبيب المتواجد، وقال إنه تخصص عظام وحدثت مشادة بينهما".





ونفى النائب، اقتحامه المستشفى، مؤكدا أنه لم يقتحمه، والفيديو متواجد أو يعتدي لفظيا على أحد، وأنه يمتلك مستندات من المستشفى عن ما يحدث بها من قصور.





وأشار إلهامي عجينة إلى أنه يكن كل احترام للأطباء والكوادر الطبية، ولكنه لن يعتذر عن الواقعة؛ لأنه لم يخطئ، قائلا «لم أسعَ للشو الإعلامي» و«جزمة الأطباء فوق راسي» فكل نواب مصر يقومون بزيارة المستشفيات ولن أعتذر عن ما حدث.





ونفى "عجينة"، تقديمه للجنة القيم بمجلس النواب 10 مرات، مؤكدا مثوله أمامها مرتين فقط، ولم أتطاول على أي نائبة في البرلمان، وعلاقتي جيدة بالجميع، والعديد من النواب تمت إحالتهم للجنة القيم بسبب مشادات.





واعترف النائب باعتصامه مرة في وزارة الصحة بسبب عدم تلبية طلبات خاصة بدائرته.



