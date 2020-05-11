AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إلهامي عجينة: لم اعتدى لفظيا على نائب مدير المستشفى وحدثت مشادة كلامية بينى وبينه

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:26 ص
النائب إلهامي عجينة
النائب إلهامي عجينة
Advertisements
قسم التوك شو
روى النائب إلهامي عجينة، ما حدث داخل مستشفى شربين أمس، الأحد، مؤكدا أن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا والهجوم عليه كان بسبب عدم معرفة رواد مواقع التواصل الحقيقة.

وأكد "عجينة"، في تصريحات تلفزيونية، أن ما حدث كان بعد تلقيه مكالمة من مواطن يبكي، مستغيثا "إلحقني أبويا بيموت في مستشفى شربين ومش لاقي دكاترة".

وأضاف النائب، "سألت المواطن عن الطبيب المتواجد وطلبت منه التحدث إليه ولكن دون جدوى، وذهبت للمستشفى وسألت الأمن بعد تعريفه بشخصيتي عن المدير، ورد بأنه غير متواجد، وسألت على من ينوب عنه، وذهبت للطبيب المتواجد، وقال إنه تخصص عظام وحدثت مشادة بينهما".

ونفى النائب، اقتحامه المستشفى، مؤكدا أنه لم يقتحمه، والفيديو متواجد أو يعتدي لفظيا على أحد، وأنه يمتلك مستندات من المستشفى عن ما يحدث بها من قصور.

وأشار إلهامي عجينة إلى أنه يكن كل احترام للأطباء والكوادر الطبية، ولكنه لن يعتذر عن الواقعة؛ لأنه لم يخطئ، قائلا «لم أسعَ للشو الإعلامي» و«جزمة الأطباء فوق راسي» فكل نواب مصر يقومون بزيارة المستشفيات ولن أعتذر عن ما حدث.

ونفى "عجينة"، تقديمه للجنة القيم بمجلس النواب 10 مرات، مؤكدا مثوله أمامها مرتين فقط، ولم أتطاول على أي نائبة في البرلمان، وعلاقتي جيدة بالجميع، والعديد من النواب تمت إحالتهم للجنة القيم بسبب مشادات.

واعترف النائب باعتصامه مرة في وزارة الصحة بسبب عدم تلبية طلبات خاصة بدائرته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لاعتداء النائب إلهامي عجينة على طاقم طبي بمستشفى شربين بالدقهلية

عقب هجوم إلهامى عجينة على مستشفى شربين.. وكيل وزارة الصحة يزورها ويوجه الشكر للأطباء والعاملين

إهانة وشروع فى قتل المرضى.. نشأت الديهي يهاجم النائب إلهامي عجينة.. فيديو

بعد اقتحام النائب إلهامى عجينة لها.. أول رد من مدير مستشفى شربين

شاهد.. تعليق أحمد موسى على أزمة النائب إلهامي عجينة وأطباء مستشفى شربين

ترشيحاتنا

أيمن بهجت قمر يتضامن مع صبري فواز: محمد صبحي مش نبي وبدون لينين الرملى صفر كبير

ستوك سيتي يطلب الصيغة التنفيذية لحكم الـ 135 مليون جنيه من الأهلي

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

باهر المحمدي يوجه صفعة لـ الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

أبهرت العالم.. دولة فقيرة تنجح في التصدي لفيروس كورونا

مقتل عشرات البحارة بالجيش الإيراني بصاروخ من فرقاطة إيرانية.. فيديو

AdvertisementS

تعليق غير متوقع من ياسمين صبري على حلقة حمو بيكا مع رامز

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار

تناول كحول ميثيلي .. تقرير مصلحة الطب الشرعي لوفاة المتهم شادي حبش داخل السجن

حظر المواد الإباحية .. الأعلى للإعلام يحدد ضوابط تداول المطبوعات الأجنبية

العثور على جثة سائق توك توك داخل أرض زراعية فى ظروف غامضة بالقليوبية

كورونا يقترب من ترك السعودية.. 11 مدينة بالمملكة تودع الفيروس اللعين

مستشار السيسي للصحة يكشف أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ويتوقع ارتفاعا أكبر ..فيديو

دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

أبهرت العالم.. دولة فقيرة تنجح في التصدي لفيروس كورونا

بنتي اللى مموتاني.. حلمى بكر ينهار من البكاء فى شيخ الحارة..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء مايا دياب في أحدث ظهور لها

شاهد.. الجيل الجديد من شاحنات فورد F-150 موديل 2021

بإطلالة بسيطة.. نجلاء بدر تتألق برفقة محمد رمضان