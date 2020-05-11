متحدث باسم نائب ترامب: مايك بنس لم يدخل الحجر الصحي وسيتواجد في البيت الأبيض

قال متحدث باسم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بنس لا يخطط للدخول في الحجر الصحي الذاتي بعد أن ثبتت إصابة سكرتيرتة الصحفية بفيروس كورونا يوم الجمعة، وأنه يعتزم أن يكون في البيت الأبيض يوم الإثنين.





وبحسب "سي إن إن"، قال ديفين أومالي، المتحدث باسم نائب ترامب، إن بنس "سيواصل اتباع نصائح الوحدة الطبية بالبيت الأبيض ولن يدخل الحجر الصحي".





وأضاف في بيانه:"بالإضافة إلى ذلك ، فإن اختبارات نائب الرئيس بنس أظهرت نتائج سلبية في كل يوم ويعتزم أن يكون في البيت الأبيض".





بشكل منفصل، قال مسؤول أمريكي إن جدول بنس سيكون على الأرجح أخف في الأيام القليلة القادمة لكنه لا يقوم بعزل ذاتي كامل.





وقال هذا المسؤول أيضا إن هناك حساسية شديدة داخل البيت الأبيض الآن في الوضع الراهن، ويعترف المسؤولون بالتناقض في مطالبة الدول بإعادة فتحها بينما يعزز البيت الأبيض بروتوكولات لمنع انتشار الفيروس.





وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت في وقت سابق من مساء الأحد أن بنس قرر الدخول في العزل الذاتي بعد إصابة كاتي ميلر، المتحدثة باسمه بفيروس كورونا.



