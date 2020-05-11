مدير مستشفى شربين بالدقهلية عن أزمة إلهامي عجينة: مش هنسيب حقنا.. فيديو

كشف الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين بالدقهلية، تفاصيل أزمة النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، بعد حدوث مشادة كلامية بينه وبين أطباء بالمستشفى.





وقال مشالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الموضوع كبير، والطبيعي أن يعرفنا المسؤول بنفسه ويتواصل معنا لكن هذا لم يحدث من قبل النائب إلهامي عجينة، وهو غير تابع لدائرة شربين».





وتابع «النائب إلهامي عجينة كان صوته عالي وقولته حضرتك تتحدث مع مسؤول وتسير في المستشفى دون تنفيذ الإجراءات الاحترازية خاصة أن بعض المرضى في انتظار نتائج تحاليل فيروس كورونا»، مشيرا إلى أن أطباء المستشفى شعروا بإهانة وتصيد في الأخطاء.





وأكمل «قولته مريض حضرتك من مركز بلقاس ووثق في المستشفى وجاء لها، وطلبت منه توضيح أوجه التقصير لكنه كان غير متفاهم»، مؤكدا أن تصوير تقارير المرضى مخالفة قانونية، وكافة مخازن الأدوية مليئة بالاحتياطات وليس لدينا نواقص.





وأوضح أنه تم التواصل مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة وقدمنا مذكرة بالواقعة، معلقا «مش هنسيب حقنا، القيادة السياسية والبلد كلها تدعمنا في ظل الأزمة الراهنة».