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رياضة

مصطفى عبده يصدم النادي الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:56 ص
صدى البلد
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نور عادل
وجه مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي السابق، صدمة قوية الي مسئولي القلعة الحمراء، بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم رمضان صبحي.

وأكد مصطفى عبده في حوار تلفزيوني له امس الاحد انه يفض ان يرحل رمضان صبحي عن النادي الأهلي.

وقال مصطفى عبده في تصريحات بقناة أون تايم سبورت، أنه إذا كان صاحب قرار في ملف رمضان صبحي بالنادي الأهلي، فانه يفضل ان يحصل على فرصة للخروج للاحتراف الخارجي.

وتابع نجم النادي الأهلي السابق: "هو لاعب كل سنة سنجد منه كل جديد، ويجب أن يلعب في الخارج مبكرا ليصبح مثل محمد صلاح وميدو وزيدان".

واختتم: "رمضان سيفيد الأهلي في الفترة المقبلة لو استمر في صفوفه، ولكنه لن يستفاد فنيًا، الدوري المصري ضعيف جدًا، والسن الحالي لصبحي هو الأنسب للاحتراف".

وانتشرت أنباء الفترة الاخيرة تؤكد عن حصول رمضان صبحي على أكثر من عرض للرحيل عن النادي الأهلي، بالإضافة إلي تقارير إنجليزية أكدت أن نادي هيديرسفيلد قرر بيع رمضان صبحي للاستفادة بالعائد المادي وراء بيعه.
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