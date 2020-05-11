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رياضة

لحسم مصير البطولات القارية.. الاتحاد الآسيوي يعقد اجتماعا في يونيو

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت تقارير صحفية، عن اجتماع هام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع اللجان العاملة، لدراسة مصير استئناف المسابقات القارية، تتقدمها تصفيات كأسي العالم 2022 و2023، ودوري الأبطال.

والنشاط الرياضي، متوقف في الوقت الحالي، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم، وأسفر عن إصابة أكثر من 4 ملايين و100 ألف شخص، بينهم ما يقرب من 300 ألف حالة وفاة.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن مصادر، أن الاتحاد الآسيوي، بدأ في رصد حالات "كورونا"، في دول القارة، وبالتنسيق مع الاتحادات الأهلية ومسؤوليها، من أجل أخذ دراسة كاملة، قبل استئناف البطولات المزمع عودتها في شهر أغسطس المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اجتماع الـ 15 من شهر يونيو المقبل، الذي سيُعقد عن بُعد بين أعضاء الاتحاد، سيحدد مصير انطلاق البطولات، بعد رصد الحالات، ودراسة الأوضاع الصحية في آسيا.

يذكر أن قارة آسيا، شهدت عودة الدوري الكوري لكرة القدم، ولكن دون حضور جماهيري، في حين أعلن الاتحاد السعودي، أن عودة الدوري بشكل مبدئي، ستكون في شهر أغسطس المقبل، وفق ما تراه الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن أندية السعودية وهم الهلال والنصر والأهلي والتعاون، تشارك في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.
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ننشر تفاصيل اجتماع الاتحاد الآسيوي لحسم مصير تصفيات المونديال ودوري الأبطال

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