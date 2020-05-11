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رياضة

لاتسيو الإيطالي يخطط لخطف نجم تشيلسي

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
يخطط نادي لاتسيو الإيطالي للتعاقد مع أحد لاعبي فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن لاتسيو يتطلع إلى الحصول على خدمات اللاعب روبن لوفتوس تشيك من صفوف تشيلسي، نهاية الموسم الحالي.

وسبق أن ارتبط لوفتوس تشيك بخطوة الرحيل عن البلوز، في الصيف الماضي، ولكن تلك الخطوة لم تتم في النهاية.

وتعرض اللاعب الإنجليزي لإصابة قوية في وتر أخيل، في شهر مايو الماضي، خلال مشاركته في مباراة مع منتخب بلاده.

ولم يشارك لوفتوس تشيك في أي مباراة منذ ذلك الوقت.

وأوضحت الصحيفة أن لاتسيو وضع لوفتوس تشيك ضمن أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد تعافيه من تلك الإصابة طويلة الأمد.

وأشارت إلى أن سعر بيع لوفتوس تشيك يبلغ 17.5 مليون جنيه إسترليني.
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