فيروس كورونا يقتل الأندية العالمية إكلينيكيا.. واستكمال النشاط الرياضي هو الحل

1- مانشستر سيتي : انخفضت قيمته من مليار 243 مليون يورو إلى 961 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته مليار و53 مليون





2- ليفربول : انخفضت قيمته من مليار ومائتي مليون يورو إلى 907 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 997 مليون





3- ريال مدريد: انخفضت قيمته من مليار و168 مليون يورو إلى 851 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 944 مليون





4-برشلونة: انخفضت قيمته من مليار و136 مليون يورو إلى 808 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 903 مليون





5- مانشستر يونايتد : انخفضت قيمته من 923 مليون يورو إلى 714 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 796 مليون





6- نادي بايرن ميونخ: انخفضت قيمته من 924 مليون يورو إلى 703 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 779 مليون





7- باريس سان جيرمان: انخفضت قيمته من 934 مليون يورو إلى 696 مليون وبالفعل تم إنهاء الموسم





8- تشيلسي : انخفضت قيمته من 942 مليون يورو إلى 688 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 763 مليون





9- توتنهام: انخفضت قيمته من 890 مليون يورو إلى 683 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 745 مليون



