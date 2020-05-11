فيروس كورونا يقتل الأندية العالمية إكلينيكيا.. واستكمال النشاط الرياضي هو الحل

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب حول العالم، خاصة مع وصوله إلى منافسات كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي محليًا وعالميًا.
وأعلنت اتحادات الكرة في أغلب دول العالم، وقف النشاط، وتأجيل المنافسات إلى أجل مسمى، في انتظار خفض معدلات الإصابة بالفيروس، وتحسن الأوضاع الصحية.
وبسبب هذا الشلل الذي سببه الفيروس في العالم انخفضت الكثير من القيم السوقية لأغلب لأندية الكبرى في العالم وهو ما نرصده لكم في التقرير التالي.
1- مانشستر سيتي: انخفضت قيمته من مليار 243 مليون يورو إلى 961 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته مليار و53 مليون
2- ليفربول : انخفضت قيمته من مليار ومائتي مليون يورو إلى 907 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 997 مليون
3- ريال مدريد: انخفضت قيمته من مليار و168 مليون يورو إلى 851 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 944 مليون
4-برشلونة: انخفضت قيمته من مليار و136 مليون يورو إلى 808 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 903 مليون
5- مانشستر يونايتد: انخفضت قيمته من 923 مليون يورو إلى 714 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 796 مليون
6- نادي بايرن ميونخ: انخفضت قيمته من 924 مليون يورو إلى 703 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 779 مليون
7- باريس سان جيرمان: انخفضت قيمته من 934 مليون يورو إلى 696 مليون وبالفعل تم إنهاء الموسم
8- تشيلسي: انخفضت قيمته من 942 مليون يورو إلى 688 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 763 مليون
9- توتنهام: انخفضت قيمته من 890 مليون يورو إلى 683 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 745 مليون
10 بوروسيا دورتموند: انخفضت قيمته من 755 مليون يورو إلى 591 مليون وإذا تم استكمال الموسم ستصبح قيمته 649 مليون