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أخبار العالم

اشتعال توتر بين الصين واليابان بسبب جزر سينكاكو

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:25 م
الجزر المتنازع عليها
الجزر المتنازع عليها بين الصين واليابان
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على صالح
ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أن بكين أصدرت احتجاجا رسميا لـ طوكيو بشأن حادث يتعلق بإبحار سفن دورية صينية وسفينة صيد يابانية بالقرب من جزر دياويوداو المتنازع عليها والمعروفة فى اليابان باسم جزر سينكاكو.


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وقال ليجيان، حسبما نقلت عنه وسائل الاعلام الصينية، إنه "وفقا لبياناتنا ، قامت سفن الدوريات الساحلية الصينية بدوريات روتينية بالقرب من جزر دياويوداو عندما اكتشفت التشغيل غير القانوني لسفينة يابانية". 

وتتبعت السفن الصينية السفينة اليابانية وفقا للقانون وحثتها على مغادرة المياه الصينية، وقدم تشابا لليابان من خلال القنوات الدبلوماسية، وحثها على وقف الاعمال غير القانونية.

وأضاف الدبلوماسي أن الجزر جزء من الصين، وبالتالي فإن لها كل الحق في الحفاظ على القانون والنظام في مياهها.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليوم السبت نقلا عن مصادر أن وزارة الخارجية اليابانية قدمت احتجاجا دبلوماسيا ضد الصين إلى السفارة الصينية عبر الهاتف بسبب انتهاكات حدودها البحرية من قبل سفن الدوريات الصينية.

ودخلت أربع سفن دورية صينية المياه الجمعة الماضي المياه اليابانية ، حيث حاولت اثنتان منهما متابعة سفينة صيد هناك. ووقعت حادثة مماثلة في وقت سابق من ذلك اليوم عندما ظهرت أربع سفن دورية بالقرب من الحدود ، مع عبور اثنتين منها إلى الأراضي اليابانية.

والجزر المعنية كانت موضوع نزاع إقليميا بين طوكيو وبكين لفترة طويلة. 

وتصر اليابان على أنها تمتلكها منذ عام 1895، وكانت الصين بدورها تدعي أن الجزر مصنفة على أنها إقليم صيني على الخرائط اليابانية حوالي 1783 و 1785.

بعد الحرب العالمية الثانية ، كانت الولايات المتحدة تسيطر على الجزر وتم تسليمها إلى اليابان في عام 1972. تدعي كل من تايوان والصين أن اليابان قد استولت عليها بشكل غير قانوني ، بينما تدحض طوكيو أنها بدأت في مطالبة الجزر بأنفسهم بعد السبعينيات. تم العثور على منطقة المياه المحيطة بها مليئة بالمعادن الثمينة.

وتفاقمت التوترات بعد أن اشترت الحكومة اليابانية ثلاث جزر من مالك خاص في عام 2012.
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