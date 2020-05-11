AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا تعلن رفضها ضم إسرائيل أراضي من الضفة الغربية

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:23 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، موقفها الرافض للخطط الإسرائيلية بضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية إن بريطانيا لا تدعم ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.

وأضاف أن هذا الضم قد يجعل حل الدولتين أصعب للتحقق.

وتابع أن "موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية و...القيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة".

كانت صحيفة "معاريف" العبرية قالت في تقرير لها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترفض في الوقت الحالي أي خطط لضم إسرائيل أجزاء من الضفة، بسبب تأثير ذلك على التجاوب الفلسطيني مع خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بان قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية هو قرار إسرائيلي داخلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن رفضها ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

بومبيو: القرار النهائي بضم أراض في الضفة الغربية يعود إلى إسرائيل

فلسطين تطلب اجتماعا طارئا لبحث تداعيات ضم الاحتلال أراضى الضفة الغربية

أمريكا تدعم المحتل وتؤكد موافقتها على الاستيطان الإسرائيلي

وسائل إعلام: وزير الخارجية الأمريكي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل

جو بايدن يرفض ضم الضفة وغور الأردن ويؤيد حل الدولتين

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 346 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

أخبار الرياضة | سيناريو جديد لإنقاذ الدوري.. أدلة جديدة من كهربا لـ فيفا ضد الزمالك.. تطور مفاجئ في انتقال نجم إنبي للأهلي

طريقة تحضير الشوفان .. 4 وصفات لخسارة الوزن

في ذكري ميلاده.. سر دفن ممدوح وافي في مقبرة أحمد زكي

قرار عاجل من النيابة بشأن 24 شخصا أقاموا مباراة كرة قدم في الهرم

إعلامية عربية شهيرة تتعرض للتحرش وتهدد بحرق نفسها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوفان .. 4 وصفات لخسارة الوزن

طفل مصاب بالسرطان يحتفل بتغلبه على فيروس كورونا برفقة عائلته.. شاهد

شاهد.. بدء إنشاء مسجد الشهيد طيار هشام حسنى بـ الرحاب المملوكة لـ طلعت مصطفى