بريطانيا تعلن رفضها ضم إسرائيل أراضي من الضفة الغربية

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، موقفها الرافض للخطط الإسرائيلية بضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية.





وبحسب وكالة "رويترز"، قال جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية إن بريطانيا لا تدعم ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.





وأضاف أن هذا الضم قد يجعل حل الدولتين أصعب للتحقق.





وتابع أن "موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية و...القيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة".



