بريطانيا تعلن رفضها ضم إسرائيل أراضي من الضفة الغربية

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، موقفها الرافض للخطط الإسرائيلية بضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية إن بريطانيا لا تدعم ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.
وأضاف أن هذا الضم قد يجعل حل الدولتين أصعب للتحقق.
وتابع أن "موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية و...القيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة".
كانت صحيفة "معاريف" العبرية قالت في تقرير لها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترفض في الوقت الحالي أي خطط لضم إسرائيل أجزاء من الضفة، بسبب تأثير ذلك على التجاوب الفلسطيني مع خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بان قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية هو قرار إسرائيلي داخلي.