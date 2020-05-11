شفاء 7 حالات كورونا في الدقهلية ..تفاصيل

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية شفاء 7 حالات من مصابى كورونا من مستشفى الحجر الصحي بتمى الامديد والمدينة الجامعية بالمنصورة بينهم أطفال عقب تلقيهم العلاج شفاءهم التام واستعدادهم للخروج .









وأضاف أن هناك 17 مصابا آخرين تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، عقب تلقيهم العلاج وسيتم خروجهم عقب شفاءهم التام وعودتهم إلى منازلهم مشيرا إلى أن جميع المرضى بحالة صحية جيدة وسيتولى خروجهم تباعًا فور تحسن حالتهم .









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وتابع قائلا " أوقات أكثر من رائعة يعيشها الفريق الطبى الذى يبذل قصارى جهده ويواصل ليله بنهاره من أجل الحصول على أفضل النتائج مع المرضى والوصول بهم إلى الشفاء التام والعاجل حتى خروج آخر مريض من العزل ان شاء الله ونعاهدكم ان تظل صحة الدقهلية بأبنائها من الفرق الطبية تقدم كل ما فى وسعها من أجل المرضى وحتى يرفع الله عنا هذا البلاء .





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وأضاف قائلا " المرضى تركوا طعام الإفطار وتبادلوا التهانى فور سماع نبأ شفائهم وخروجهم لذويهم وحرص أبطال الجيش الأبيض داخل مستشفيات الحجر الصحى على توديعهم التقاط الصور التذكارية معهم وسط أجواء الفرح والسعادة".